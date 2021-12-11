Известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая ведет авторскую программу "Світське життя" удивила видом на презентации коллекции Андре Тана.

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая прославилась как украинская телеведущая. Она ведет авторскую программу "Світське життя", где раскрывает факты про звезд шоу-бизнеса.

Так, на этот раз на аккаунте шоу "Світське життя" опубликовали новые фото. На кадрах Катя Осадчая посетила презентацию новой коллекции от украинского дизайнера Андре Тана. Стоит отметить, что телеведущая также работала вместе с дизайнером и создавала свою коллекцию одежды.

"Презентация коллекции «Икария» с первой линии Андре Тана 🔥

В воскресенье в 18.30 в «Світському житті»", — рассказала Катя Осадчая.

Пользователи сети оставили множество комментариев под фото: "Неля красавица", "Огонь", "Еще и рядом встали!", "О боже...".

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