Популярний епатажний артист Melovin, який брав участь у" Танцях з зірками", заінтригував українців новим сюрпризом.

Як передає Politeka.net, Melovin (Костянтин Бочаров) є відомим українським артистом. Він прославився завдяки своїй перемозі на вокальному шоу "Х-фактор". Також він брав участь на проєкті "Танці з зірками" з Єлизаветою Русиною, проте незадовго до фіналу покинув паркет.

Так, цього разу артист опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Melovin у яскравій синій толстовці показує, як проходить репетиція з його командою. Як розповів співак, вони готуються до чогось "феєричного".

"Ми з моїми котами вже готуємося до чогось дуже феєричного!", — передавати Melovin.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Феєричний ти наш"," Вау, чекаємо"," нас чекає щось новеньке", "Навіть не знаю, чи варто мені чекати щось дуже феєричне або вся ця магія залишиться за дверима концертного залу? Я все ще сподіваюся на відео", "Це буде новий трек", "Розриваюся від щастя очікування...хочеться швидше побачити це щось дуже феєричне", "Клас".

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