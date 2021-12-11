У мережі опублікували список найкращих хітів відомих українських виконавців, які визначила "Музична платформа"; шанувальники різко розкритикували топ.

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці телепрограми "Зірковий шлях" в Instagram опублікували список пісень, які, за версією "Музичної платформи", стали найкращими хітами у 2021 році.

" Топовими треками на думку глядачів @kanalukraina стали:

⚡ VERKA SERDUCHKA – "Make It Rain Champagne"

⚡ Оля Полякова – "Взрослая девочка"

⚡ MONATIK – "Зажигать/JoMo"

⚡ LOBODA – "moLOko"

⚡ Наталія Могилевська – "До дна"

⚡ SLAVA KAMINSKA – "SVAVA BOGU"

⚡ Сергій Бабкін – "Вона знає"

⚡ Оля Цибульська – "Я не плачу"

⚡ Gena VITER – "Больше 30"

⚡ Павло Зібров, Glova & Manin – "Є BASS"

⚡ Олег Кензов і Жека Баяніст – "Просто потеряйся"

⚡ Jerry Heil – "Тук-тук-тук"

⚡ WELLBOY – "Гуси"

⚡ Анна Трінчер – "По губам"

⚡ DZIDZIO, Олександр Пономарьов, Alekseev та Артем Пивоваров – "Чому"

⚡ МЯТА ft. ХАС – "Тумани"

⚡ "KAZKA" – "Мята"

⚡ "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" – "ЛітоКамон"

⚡ "Антитіла" – "Маскарад", - написали на сторінці.

У коментарях шанувальники не погодилися із вибором: "Більше половини пісень і не чула 😂", "Трінчер? 😂 ця пісня тільки для тіктока. Хітового там нічого не бачу!", "Що за список? Там половину люди не чули 🤣", "Гена Вітер,Мята,Зібров!Які в цих пісень заслуги?Ви хоч знаєте що таке топ треки?", "А до чого там Даша Астафєва ?????Не Розумію", "І жодної пісні Тіни Кароль???? зате якісь дебільні ''гуси''', Лобода, Трінчер. Хто цей список складав???У них взагалі немає смаку музичного?", "Та ну хто ці списки робив?".

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