Відома актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук дала кілька порад українкам, як полюбити себе.

Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук є відомою українською актрисою театру і кіно. Вона прославилася завдяки своїй ролі у фільмі "Свінгери". Також, відомо, що вона є дружиною відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова.

Так, на цей раз актриса опублікувала нове фото. На кадрі Анна Саліванчук позує на камеру з білою трояндою в руці. Під фото вона вирішила дати кілька порад українкам, як полюбити себе.

"Як же тепер виправити і підвищити цінність себе?

⠀

Крок 1. Похваліть себе прямо зараз. Не відкладайте, знайдіть за що сьогодні собі сказати слова подяки.

Крок 2. Згадайте, якою фразою Вас найчастіше лаяли. Неумеха, дурненька. Швидше за все цими ж словами ви лаєте себе зараз. Придумайте фразу, яку ви будете відповідати. Наприклад, я розумнеха або розумнишка. Нехай буде смішно, це краще заякорить успіх.

Крок 3. Визначтеся зі своїми цінностями. І кожне рішення порівнюйте з ними. Не з тим, що буде краще для інших. А з тим, наскільки це соналаштовано з вашими внутрішніми бажаннями.

Крок 4. Замініть слово "повинна «на слово»хочу". Як тільки ви дієте з спонукань, що Ви комусь винні, ви знецінюєте свої бажання. Якщо ви робите з внутрішнього бажання щось отримати або дати, життя перетворюється.

Крок 5. Перестаньте себе порівнювати з іншими. Тим більше, що ви не знаєте всього про життя інших людей. Instagram порушив багато самоцінності.

Крок 6. Відчуйте свою "достатність" для того життя, яке ви хочете.

Ви унікальні. Ви цінні. Ви можете стати ще краще", - дала пораду Анна Саліванчук.

Раніше повідомлялося, виснажена дружина продюсера Квартал 95 поскаржилася на тяготи життя: "Забилася в подушку і ридала"

Також, дружина продюсера "Квартал 95" дала пораду українкам, як роздобути любов: "Тільки коли ви навчитеся..."

Politeka розповідала, дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук позбулася головної "фішки" прямо на камеру: "Мріяла 10 років"



