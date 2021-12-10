Відома співачка і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос поділилася в мережі яскравими карами зі світського рауту.

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Санта Дімопулос, яка починала кар'єру в групі "ВІА Гра", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася кадрами зі світської тусовки, на яку з'явилася в стильному елегантному образі.

Виявилося, що зірка побувала на презентації ювелірного бренду, куди прийшла в розкішній чорній сукні оксамитової текстури. Цей наряд красиво підкреслив ідеальну фігуру красуні. Свій образ Санта доповнила модними туфельками і невеликою чорною сумочкою. Її волосся розпущене в елегантній укладанні, а на обличчі акуратний вечірній макіяж.

У підписі до публікації Дімопулос написала: "Я давній шанувальник ювелірного бренду. На відкритті оновленого бутіка в Мандарин Плаза. Всім раджу відвідати приголомшливу ретроспективну експозицію архівних прикрас".

Шанувальники тут же почали обговорювати знімки, засинаючи зірку компліментами в коментарях: "Красуня!", "Ідеальна. Тобі дуже йде темперамент і естетика", "Що на пальці? Звели тату?", "Елегантно", "Красуня! Чудо-дівчина!", "Шикарна", "Супер", "Неймовірна красуня".

Нагадаємо, У Дімопулос розгледіли "животик", співачка відреагувала: "Скоро буде ще раз матусею".

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