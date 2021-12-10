Популярний шеф-кухар і головний суддя шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як проводить час зі своєю улюбленицею.

Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим шеф-кухарем і ресторатором. Він прославився завдяки своїй участі в шоу "МастерШеф". Вже 11 сезонів він є незмінним головним суддею проєкту "МастерШеф". Також, у себе в блозі він ділиться незвичайними кулінарними рецептами.

Так, цього разу шеф-кухар опублікував нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Ектор Хіменес-Браво живе зі своєю улюбленицею - Лупитою. Однак, часто він відсутній вдома через зйомки та вона по ньому сумує. Тому, шеф-кухар вирішив провести з нею день і показав кадри.

"Прийшов час приділяти увагу Лупиті", — розповів Ектор Хіменес-Браво.

"Вчора мене не було вдома цілий день. Тому сьогодні Граємо разом. Лупі така Лупі, зате щаслива", — поділився емоціями шеф-кухар.

Раніше повідомлялося, Хіменес-Браво зізнався, що змушує його працювати "24 години на добу": "Голодне дитинство залишило сліди"

Також, учасникам "майстер Шеф" довелося готувати з недоїдків: Ярославський і Ектор ризикнули спробувати

Politeka розповідала, Хіменес-Браво розповів про провальне побачення з дівчиною з сайту знайомств: "Ще трохи, і побив би"