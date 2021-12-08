Участникам "Мастер Шеф" предложили приготовить кулинарные шедевры из объедков и остатков еды из холодильника, и похоже, они справились.

Как сообщает Politeka.net, на ютуб канале шоу "Мастер Шеф" опубликовали анонс нового выпуска программы, в котором раскрыли некоторые детали следующего эпизода. Так, судя по видео, участника предложили превратить объедки и остатки из холодильника в кулинарные изыски (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Остатки из холодильника после праздников, просто объедки и отходы", - говорится в анонсе о том, из чего пришлось готовить участникам. И судя по всему, у них это отлично получилось.

В конце ролика судьи Владимир Ярославский и Эктор Хименес-Браво пробуют блюда, которые из таких сомнительных продуктов приготовили участники.

"Никогда ничего подобного я не пробовал", - говорит Ярославский в анонсе. "Это вау", - восхищается Хименес-Браво, видимо, комментируя одно из блюд.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер шеф" рассказал, как легко и быстро сделать зимний десерт: "Фаршируем...".

Как сообщала Politeka, Участники "Мастер Шеф" рыдают, скандалят и паникуют, топ эмоциональных моментов: "Рот закройте все".

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