Известный ресторатор, шоумен и судья программы «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво поделился размышлениями о различиях между поколениями.

Как пишет Politeka.net, шеф-повар поднял важную тему в новом посте на своей странице в Инстаграм. Хименес-Браво обратил внимание на то, что некоторые современные молодые люди из так называемого «поколения Z» или «зумеров», рожденных в 2000-2011 годах, сейчас уже имеют собственные квартиры и машины.

Эктор отметил, что в их возрасте у людей его поколения были совершенно другие условия.

«В молодости мы все отчаянно искали работу, боялись безработицы. Голодное детство оставило эти следы и если мы чувствовали, что через месяц будем безработны — уже искали новую работу наперед, на всякий случай. Нас увольняли с работы просто так, не платили деньги, и это было страшно…», - вспомнил шоумен.

Он отметил, что современные дети гораздо больше ценят свободу и, как результат, живут в свое удовольствие. В то же время Хименес-Браво обратил внимание, что зумеры успешно достигают своих целей.

«И что самое интересное — у них полный баланс в жизни! Я до сих пор его найти не могу. Работаю по 24 часа в сутки, я так привык с детства — работать много и всегда», - признался Эктор.

Он добавил, что сейчас будущее именно за зумерами, ведь у них есть для этого все ресурсы и правильный настрой.

Этот пост Хименес-Браво сопроводил кадрами, на которых общается с молодежью.

Напомним, Хименес-Браво рассказал о провальном свидании с девушкой с сайта знакомств.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво больше не живет один, судья "Мастер Шеф" в восторге.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво из «Мастер шеф» впечатлил необычным талантом.