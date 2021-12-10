Популярный шеф-повар и главный судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво показал, как проводит время со своей любимицей.

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является известным шеф-поваром и ресторатором. Он прославился благодаря своему участию в шоу "МастерШеф". Уже 11 сезонов он является неизменным главным судьей проекта "МастерШеф". Также, у себя в блоге он делится необычными кулинарными рецептами.

Так, на этот раз шеф-повар опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Эктор Хименес-Браво живет со своей любимицей - Лупитой. Однако, часто он отсутствует дома из-за съемок и она по нему скучает. Поэтому, шеф-повар решил провести с ней день и показал кадры.

"Пришло время уделять внимание Лупите", — рассказал Эктор Хименес-Браво.

"Вчера меня не было дома целый день. Поэтому сегодня играем вместе. Лупита такая Лупита, зато счастливая", — поделился эмоциями шеф-повар.

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