Співачка Оля Полякова, яку запросили бути детективом в шоу "Маска", показала, за що отримала нагороду на червоній доріжці.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова стала популярною співачкою в Україні, завдяки своїм хітовим альбомам "шльопали шльопанці", а також"Королева ночі". Нещодавно зірка випустила новий сингл" доросла дівчинка", який став дуже успішний, тому Олю запросили на червону доріжку. У себе в Instagram Оля показала сукню, яку одягла для вручення нагороди.

На фото Полякова позувала в леопардових туфлях і сукні. Образ зірка доповнила "золотим" топіком і трусиками. В руках Оля тримала нагороду.

"Пісня" доросла дівчинка «увійшла в ТОП кращих пісень 2021 року, за версією премії» Музична платформа 2021 «на телеканалі»Україна". Вже котрий рік поспіль я отримую цю нагороду, завдяки вам, мої дорогі!

Найголовніше, щоб моя музика надихала вас, допомагала перебувати в стані щастя, любові і драйву.

Дуже хочу, щоб, слухаючи цей трек, ви забували про всі проблеми, робили голосніше і танцювали до упаду", - написала Оля під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Олечка , це заслужено , ви найкраща, нехай доросла дівчинка буде процвітати довгі роки", "як завжди вогонь", "як завжди найкраща, вітаємо".

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