Молода дружина популярного артиста Віктора Павлика - Катя Репяхова засвітила, як проводить вихідний день з чоловіком.

Як передає Politeka.net, Катерина Репяхова є дружиною відомого артиста Віктора Павлика. Як відомо, 55-річний співак одружився на 27-річній дівчині у 2020-му році. Нещодавно у них народився син-Михайло.

Так, цього разу дружина Павлика опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Вона вирішила показати, як проводить вихідний день зі своїм чоловіком - Віктором Павликом. Катя Репяхова з чоловіком поїхала в магазин, щоб купити нову шафу в їх квартиру.

"Їдемо з Віктором Франковичем трошки кататися, справи домашні трошки почекають. Що ви хотіли сказати, Віктор Франкович?",- звернулася до чоловіка Катерина Репяхова.

"Добрий день, вітаю всіх передплатників моєї Каті", - сказав Віктор Павлік.

"Перед вибором шафи потрібно випити фреш", - написала дружина Павлика.

"Хочу цю шафу, хочу максимально все заховати" — - описала своє бажання Катя Репяхова.

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