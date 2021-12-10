Відомих співачок Злату Огневич, Камалію і Дашу Астаф'єву розкритикували за невдалі наряди на отриманні премії.
Як передає Politeka.net, нещодавно відбулася премія "Музична платформа України", яку відвідали багато зірок українського шоу-бізнесу. Серед них "Холостячка" Злата Огневич, Даша Астаф'єва і Камалія.
Так, цього разу на сторінці видавництва "Viva" опублікували нові фото. На кадрах показали яскравих представниць українського шоу-бізнесу на отриманні премії від телеканалу "Україна". Злата Огневич з'явилася в короткій синій сукні з відкритими плечима. Даша Астаф'єва вбралася в білу сукню з пір'ям, і перев'язала його фіолетовим поясом, а Камалія воліла напівпрозору сукню.
"Камалія в прозорій сукні, Даша Астаф'єва в пір'ї, схудла Саша Зарицька і ще багато яскравих образів зірок на премії", — пишуть на акаунті.
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Користувачі Мережі залишили кілька коментарів під фото: "Жахливі сукні у всіх. Хто їх одягав?", "Жодної красивої сукні", "В синьому носик як у Бабки їжачки", "Це фотки невдалі або баби з мордами щось зробили?", "Добре, що не голі".
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