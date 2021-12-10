Блогерка Соня Еввдокименко, внучка естрадної співачки Софії Ротару, вирішила відправитися на теплий курорт, де насолоджується сонячною погодою і захоплюється цікавими пейзажами.

Соня Євдокименко не так часто говорить про себе в соціальних мережах і уникає питань про особисте життя. Однак вона з легкістю показує кадри з відпустки або відпочинку після навчання.

Зараз Євдокименко вирушила на курорт, де не нудьгує і добре проводить час. Причому не відомо, полетіла на відпочинок вона одна або в компанії свого нареченого, про який теж не особливо поширюється.

Цього разу Для відпочинку на вулиці Соня вибрала чорний купальник з тонкими зав'язками-мотузочками і прозорі сітчасті штани з вишивкою, які добре підкреслили вже засмаглу шкіру зірки.

Зазначимо, внучка Софії Ротару Соня Євдокименко живе за океаном - у США. Блогерка вибрала для навчання і життя один з найбільших мегаполісів світу Нью-Йорк. Зараз Соня вирушила на відпочинок разом зі своїм нареченим-мільйонером на східному узбережжі Мексики. Не забуває Євдокименко і про Instagram, де цього разу вирішила показати стильний образ.

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