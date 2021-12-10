Відомий телеведучий і шоумен Юрій Горбунов показав у соцмережі кадри з корпоративу на телеканалі, де працює.
Як повідомляє Politeka.net, популярний український телеведучий, продюсер і ведучий шоу "Танці з зірками" Юрій Горбунов поділився у своєму Instagram кадрами з корпоративу на телеканалі "1+1".
На першій фотографії Юрко позує в оточенні свої колег, він зняв себе сам крупним планом. Перед камерою артист з'явився в стильно чорному костюмі з білою сорочкою, і в цей момент якраз приміряє забавну рожеву маску з пір'ям. На другій фотографії Горбань зображений в красивій блискучою фотозоні в повний зріст. Так що тут можна розглянути його ошатний костюм.
У підписі до фотографій телеведучий написав: "Новорічний плюсівський корпоративний вечір 'Маскарад-party 1plus1 media' починається!". Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію шоумена, засинаючи його компліментами. Правда одна з користувачок чесно написала: "Вам не підходить".
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