Известный телеведущий и шоумен Юрий Горбунов показал в соцсети кадры с корпоратива на телеканале, где работает.
Как сообщает Politeka.net, популярный украинский телеведущий, продюсер и ведущий шоу "Танці з зірками" Юрий Горбунов поделился в своем Instagram кадрами с корпоратива на телеканале "1+1".
На первой фотографии Юрий позирует в окружении свои коллег, он снял себя сам крупным планом. Перед камерой артист появился в стильно черном костюме с белой рубашкой, и в этот момент как раз примеряет забавную розовую маску с перьями. На второй фотографии Горбунов запечатлен в красивой сверкающей фотозоне в полный рост. Так что тут можно рассмотреть его нарядный костюм.
В подписи к фотографиям телеведущий написал: "Новогодний плюсовский корпоративный вечер 'Маскарад-party 1plus1 media' начинается!". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию шоумена, засыпая его комплиментами. Правда одна из пользовательниц честно написала: Вам не подходит".
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