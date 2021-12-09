Четырехлетний сын известного украинского шоумена Юрия Горбунова и телеведущей Кати Осадчей снял на видео, как родители поют народную песню.

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instagram известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая в 2017 году вышла замуж за шоумена, юмориста и актера Юрия Горбунова, опубликовала видео, которое снял ее старший сын от Гобунова Иван.

"Пришла мама с работы 😂

На вокале Горбунов Юрий

За камерой Горбунов Иван", - написала Осадчая.

Как видим, телеведущая сидела на кресле и играла на укулеле, а Горбунов подыгрывал ей на гитаре и пел народную песню "Несе Галя воду". На камеру все снял 4-летний Иван.

На забавный видеоролик отреагировали Даша Астафьева, Леся Никитюк, Наталья Денисенко, Ирина Федишин, Соня Плакидюк.

Поклонники также написали много комментариев.

"Ради этого стоит жить! Когда тебя ждут, любят и когда твоя душа поет❤️ Ценные моменты СЕМЬИ 😊", "Катя, какая у вас замечательная семья ❤️ вы такие красивые, счастливые, молодые ❤️👍🏻", "Спасибо, что поделились этим видео😍 Вы❤️", "Как мило 😍", "Детский смех внінці это любовь ❤️", "Положительно! 😍", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Осадчая призналась, как ее воспринимали мужчины почти 20 лет назад: "Иногда даже злобу...".

Напомним, что Горбунов показал неожиданное фото с Осадчей, которое сделал их старший сын: "Забирает телефон и кричит".

A еще Politeka сообщала, что Осадчая устроила Мишиной "допрос" после ее разрыва с Эллертом: "Поговорим о мужчинах".