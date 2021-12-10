Співачка Настя Каменських, яка нещодавно випустила спільну пісню з молодим талантом Васею Демчуком, показала ефектний образ у шкіряному вбранні.
Як пише Politeka.net, Настя Каменських є популярною вітчизняною артисткою. Нещодавно зірка записала спільний трек з молодим талантом Васею Демчуком, який називається"Sorry 2". Mood-відео на дану композицію зібрало більше мільйона переглядів на майданчику Ютуб. Тепер Каменських вирішила показати у себе на сторінці, як виглядає в ефектному вбранні.
На новому фото Настя була в шкіряному костюмі. Зірка стояла біля Червоної стіни, вражаючи образом.
Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:
Гастролююча по Росії Loboda несподівано отримала українську нагороду: "Всі аж повистрибували"
Ким був і скільки заробляв Винник до всеукраїнської слави, у Мережу злили рідкісні кадри: "Якби тоді я думав мізками..."
Огневич і Задворний розповіли правду про свої стосунки після "Холостячки": "Шкода, що Злата на це все підписалася"
Новий суддя на "Майстер Шеф", Хіменес-Браво розкрив інтригу: "Вона ще суворіше, ніж я"
"Ну давайте вже весілля": Мартиновська потрясла своїми одкровеннями про стосунки з Ярославським
"Балдею", "дівчина-кішка"," шикарний образ"," найчарівніша і Гаряча", " жінка в чорному!!! Обожнюю", "неперевершена", "Вовчиця", "у Вас приголомшлива фігура) я нарешті теж скинула зайві кг", "Уфф, яка", "дуже-дуже сильно".
Нагадаємо, Настя Каменських влаштувала справжній "розрив" з мамами і найкращою подругою
А ще Politeka писала, що нечесана Настя Каменських в міні-шортах і ТОПі показала, який буває вранці
Також Politeka повідомляла, що порося на шоу "Маска", розсекречено, що спільного у нього з Каменських