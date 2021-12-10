Співачка Настя Каменських, яка нещодавно випустила спільну пісню з молодим талантом Васею Демчуком, показала ефектний образ у шкіряному вбранні.

Як пише Politeka.net, Настя Каменських є популярною вітчизняною артисткою. Нещодавно зірка записала спільний трек з молодим талантом Васею Демчуком, який називається"Sorry 2". Mood-відео на дану композицію зібрало більше мільйона переглядів на майданчику Ютуб. Тепер Каменських вирішила показати у себе на сторінці, як виглядає в ефектному вбранні.

На новому фото Настя була в шкіряному костюмі. Зірка стояла біля Червоної стіни, вражаючи образом.

Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:

"Балдею", "дівчина-кішка"," шикарний образ"," найчарівніша і Гаряча", " жінка в чорному!!! Обожнюю", "неперевершена", "Вовчиця", "у Вас приголомшлива фігура) я нарешті теж скинула зайві кг", "Уфф, яка", "дуже-дуже сильно".

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