Певица Настя Каменских, которая недавно выпустила совместную песню с молодым талантом Васей Демчуком, показала эффектный образ в кожаном наряде.

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является популярной отечественной артисткой. Недавно звезда записала совместный трек с молодым талантом Васей Демчуком, который называется "Sorry 2". Mood-видео на данную композицию собрало более миллиона просмотров на площадке Ютуб. Теперь Каменских решила показать у себя на страничке, как выглядит в эффектном наряде.

На новом фото Настя была в кожаном костюме. Звезда стояла у красной стены, впечатляя образом.

Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:

"Балдею", "Девушка-кошка", "Шикарнейший образ", "Самая обаятельная и горячая", "Женщина в чёрном!!! Обожаю", "Непревзойденная", "Волчица", "У Вас потрясающая фигура) Я наконец-то тоже скинула лишние кг", "Уфф, какая", "Очень-очень сильно".

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