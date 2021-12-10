Певица Настя Каменских, которая недавно выпустила совместную песню с молодым талантом Васей Демчуком, показала эффектный образ в кожаном наряде.
Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является популярной отечественной артисткой. Недавно звезда записала совместный трек с молодым талантом Васей Демчуком, который называется "Sorry 2". Mood-видео на данную композицию собрало более миллиона просмотров на площадке Ютуб. Теперь Каменских решила показать у себя на страничке, как выглядит в эффектном наряде.
На новом фото Настя была в кожаном костюме. Звезда стояла у красной стены, впечатляя образом.
Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:
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