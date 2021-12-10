Ектор Хіменес-Браво, який судить "Майстер Шеф", розповів про знайомства через Інтернет і свої поточні стосунки.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є успішним канадським та Українським ресторатором. А ще зірка продовжує судити "Майстер Шеф" і веде сторінку в Instagram, де розповідає багато про себе.

На новому фото Ектор сидів на стільці і був пов'язаний. Ресторатор дивився в камеру, дозволяючи його зняти в незручному становищі.

"ЩО МЕНЕ ЧЕКАЛО В ТІНДЕРІ?

Чекаєте пікантну історію?)

Насправді, Тіндер для мене завжди щось цікава, і якась божевільна історія.

Розповім парочку)

ПОКЛИКАВ ДІВЧИНУ-ПРИЙШОВ ЇЇ ЧОЛОВІК

Розповідав про це недавно в сторіз, я прозвав дівчину в ресторан - а слідом прийшов її чоловік.

Виявляється, він за нею стежив, і коли увірвався посеред нашого побачення — я був в шоці) стільки агресії в свою сторону я ще не зустрічав, ми вже майже билися.

Він був упевнений, що я в курсі про те, що вона заміжня. Загалом.. ми розрулили цю незручну ситуацію.

ПРИВЕЛА СВОЮ МАМУ

Познайомився з дівчиною, покликав її в ресторан, а вона прийшла також не одна — цього разу без чоловіка, а з мамою.

І ще книги з кулінарії - я підписав всі 4 штуки) в перші до мене прийшли не познайомитися, а попросити для мами автограф)) Я засмутився, що втратив час на невдале знайомство, але радий, що зробив одну маму в світі щасливою)

УСПІШНЕ ПОБАЧЕННЯ

Мої нинішні відносини)

Це була просто 1 зустріч на каву, яка перевелася у відносини. І зараз я дуже щасливий.

Так що, спасибі, Тіндер, і за всі дикі історії теж)", - написав Ектор.

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