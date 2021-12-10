Ектор Хіменес-Браво, який судить "Майстер Шеф", розповів про знайомства через Інтернет і свої поточні стосунки.
Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є успішним канадським та Українським ресторатором. А ще зірка продовжує судити "Майстер Шеф" і веде сторінку в Instagram, де розповідає багато про себе.
На новому фото Ектор сидів на стільці і був пов'язаний. Ресторатор дивився в камеру, дозволяючи його зняти в незручному становищі.
"ЩО МЕНЕ ЧЕКАЛО В ТІНДЕРІ?
Гастролююча по Росії Loboda несподівано отримала українську нагороду: "Всі аж повистрибували"
Знаменитий музикант не пережив планову операцію: "Його творіння будуть жити вічно"
Огневич і Задворний розповіли правду про свої стосунки після "Холостячки": "Шкода, що Злата на це все підписалася"
Кароль, "перетворившись" на Аллу Пугачову, розлютила новим відео: "Тіна, ви вибачте, але..."
Новий суддя на "Майстер Шеф", Хіменес-Браво розкрив інтригу: "Вона ще суворіше, ніж я"
Чекаєте пікантну історію?)
Насправді, Тіндер для мене завжди щось цікава, і якась божевільна історія.
Розповім парочку)
ПОКЛИКАВ ДІВЧИНУ-ПРИЙШОВ ЇЇ ЧОЛОВІК
Розповідав про це недавно в сторіз, я прозвав дівчину в ресторан - а слідом прийшов її чоловік.
Виявляється, він за нею стежив, і коли увірвався посеред нашого побачення — я був в шоці) стільки агресії в свою сторону я ще не зустрічав, ми вже майже билися.
Він був упевнений, що я в курсі про те, що вона заміжня. Загалом.. ми розрулили цю незручну ситуацію.
ПРИВЕЛА СВОЮ МАМУ
Познайомився з дівчиною, покликав її в ресторан, а вона прийшла також не одна — цього разу без чоловіка, а з мамою.
І ще книги з кулінарії - я підписав всі 4 штуки) в перші до мене прийшли не познайомитися, а попросити для мами автограф)) Я засмутився, що втратив час на невдале знайомство, але радий, що зробив одну маму в світі щасливою)
УСПІШНЕ ПОБАЧЕННЯ
Мої нинішні відносини)
Це була просто 1 зустріч на каву, яка перевелася у відносини. І зараз я дуже щасливий.
Так що, спасибі, Тіндер, і за всі дикі історії теж)", - написав Ектор.
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав, як розважає свою "подружку" в лісі
А ще Politeka повідомляла, що новий суддя на "Майстер Шеф", Хіменес-Браво розкрив інтригу
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво зізнався, що змушує його працювати "24 години на добу"