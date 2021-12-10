Эктор Хименес-Браво, который судит "Мастер Шеф", рассказал о знакомствах через интернет и своих текущих отношениях.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является успешным канадским и украинским ресторатором. А еще звезда продолжает судить "Мастер Шеф" и ведет страничку в Инстаграм, где рассказывает много о себе.

На новом фото Эктор сидел на стуле и был связан. Ресторатор смотрел в камеру, позволяя его снять в неловком положении.

"ЧТО МЕНЯ ЖДАЛО В ТИНДЕРЕ?

Ждёте пикантную историю?)

На самом деле, тиндер для меня всегда что-то интересная, и какая-то сумасшедшая история.

Расскажу парочку)

ПОЗВАЛ ДЕВУШКУ — ПРИШЕЛ ЕЕ МУЖ

Рассказывал об этом недавно в сториз, я прозвал девушку в ресторан — а следом пришёл ее муж.

Оказывается, он за ней следил, и когда ворвался посреди нашего свидания — я был в шоке) Столько агрессии в свою сторону я ещё не встречал, мы уже почти дрались.

Он был уверен, что я в курсе о том, что она замужем. В общем.. мы разрулили эту неудобную ситуацию.

ПРИВЕЛА СВОЮ МАМУ

Познакомился с девушкой, позвал ее в ресторан, а она пришла также не одна — в этот раз без мужа, а с мамой.

И ещё книги по кулинарии — я подписал все 4 штуки) В первые ко мне пришли не познакомиться, а попросить для мамы автограф)) Я расстроился, что потерял время на неудачное знакомство, но рад, что сделал одну маму в мире счастливой)

УСПЕШНОЕ СВИДАНИЕ

Мои нынешние отношения)

Это была просто 1 встреча на кофе, которая перевелась в отношения. И сейчас я очень счастлив.

Так что, спасибо, Тиндер, и за все дикие истории тоже)", - написал Эктор.

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