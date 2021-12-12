Популярна актриса Анджеліна Джолі, яка є послом ООН, раніше вела більш простий і відкритий спосіб життя, любила показувати свої експерименти зі стилем і зачісками.

Джолі веде закритий спосіб життя, не розповідає про себе, і ретельно ховає фігуру, щоб не обговорювали те, як вона тепер виглядає. Причому в минулому зірка любила показувати нові зачіски, коротко зістригала локони і хвалилася бунтарськими костюмами.

«У мене зморшка над бровою, тому що я просто не можу перестати її піднімати, і мені це подобається, Ви знаєте», - процитували Джолі у соціальній мережі.

Шанувальники оцінили зовнішність і грайливий образ Джолі з минулого-чорні короткі локони, простий макіяж і біла майка. Якщо тепер актриса приховує фігуру повністю в однотонних сукнях і мішкуватих костюмах, то раніше їй подобався більш вуличний стиль одягу.

"Удачі 🍀; люблю тебе; я люблю тебе❤; Моя леді; # красиво # чудово😍 🔥❤️; дуже-дуже красивий; чудовий вигляд; добре виглядала раніше; це правда Анджеліна?; Ти королева Голлівуду; відмінно працює ❤; навіть коли вона займає вимогливу позицію, вона чиста краса наскрізь! ❤ ️ ",- написали в мережі.

Також раніше актриса опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анджеліна Джолі звернулася до шанувальників і зробила важливу заяву. Вона розповіла про кампанію, яка займається підтримкою людей, які піддавалися переслідуванням.

"Щорічно в усьому світі проводиться кампанія amnesty на підтримку людей, які зазнавали переслідувань або тюремного ув'язнення за викриття несправедливості або корупції або вимоги змін у своїх суспільствах", — розповівши Анджеліна Джолі.

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