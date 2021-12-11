Фаворит Злати Огневич на проєкті "Холостячка" Роман Свечкоренко розкрив, чому не прийшов на постшоу, і як він відреагував на вчинок Андрія Задворного.

Як передає Politeka.net, фаворит українок Роман Свечкоренко з проєкту "Холостячка" в перед фіналом повернувся до Злати Огневич. Вона дала йому троянду і запросила на побачення. Однак, після побачення він був відкинутий "Холостячкою" у фіналі.

Так, цього разу учасник "Холостячки" опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Роман Свечкоренко позує на камеру у світлій сорочці з візерунками. Під цим фото він вирішив відповісти на головні питання, які хвилювали його шанувальників за цей тиждень.

"Головні питання і тези за тиждень від вас:



Чому тебе не було на ПОСТШОУ?

Відповідаю, так склалося історично. Більше нічого говорити поки не можу. Можливо скоро все дізнаєтеся. Що стосується ситуації, що склалася між Златою та Андрієм, то крім "це ******" я не знаю, що сказати. Дуже переповнюють емоції та почуття...



ТИ ПСИХОЛОГ, АКТОР ЧИ СПІВАК? ЯК МОЖНА РОБИТИ ВСЕ І ВІДРАЗУ?

Для всіх хейтерів особисто заявляю, офіційно. Я не буду ставати співаком і музикантом. Це просто пісня, просто присвячена моїй доньці, як знак моєї любові до неї. Дія і увага від тата, яке буде завжди їй нагадувати про мене, навіть коли мене не стане. Подарунок, які вона зможе послухати, ніколи не забуваючи, як я її любив.



Що стосується ролі у фільмі "Любов і блогери", який виходить вже 20 грудня, тут теж все досить просто. По-перше, я роль отримав ще задовго до виходу шоу холостячка, а коли вийшов перший випуск шоу, я вже брав участь у зйомках фільму. Досить вже писати "добре пропіарився на холостячці"😅



По-друге, поясню так:

В Америці, у великих супермаркетах є акції: вигравши в яких, вони дарують можливість 10 хвилин брати все, що ви зможете забрати за цей час. Ось тепер ви знаєте чим я постійно займаюся. Бігаю і хапаюся за різні можливості, поки не закінчилося мій час і моє життя.



Кожному з вас раджу робити те ж саме. Ми живемо один раз, більше такого шансу не буде!",- розповів Роман Свечкоренко.

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