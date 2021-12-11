На популярному телешоу "Маска" представили нового персонажа - Чайну квітку. Українці гадають, хто може за ним ховатися.

Як передає Politeka.net, нещодавно стартували зйомки популярного проєкту "Маска". Суть шоу в тому, щоб зіркові детективи вгадували, хто ховається за яскравими образами. Раніше оголосили, що новими суддями-детективами стали: Дзідзьо, Оля Полякова, Настя Каменських і Олег Винник, і також Андрій Данилко.

Так, цього разу на акаунті телешоу "Маска" в Instagram опублікували нове відео. На кадрах показали нового персонажа шоу-чайну квітку.

"Хто може ховатися під маскою загадкової Чайної квітки? Діліться своїми здогадками в коментарях

Дивіться гипершоу МАСКА вже сьогодні, 11 грудня, о 21:00. Обіцяємо багато загадок і сюрпризів!", — заінтригували на акаунті.

Шанувальники шоу "Маска" залишили безліч коментарів під відео: "Може це Катя Павленко з групи "Go_A", може Саніна", "Надя Дорофєєва", "Катя Осадча", "Ой, яка вишукана і хороша. Думаю що це Катя Павленко", "Саніна".

Раніше повідомлялося, ведучий "Маски" Остапчук публічно зачепив Монатіка, Тіну Кароль та інших зірок шоу-бізнесу: "Пішов звідси"

Також, Порося на шоу "Маска", розсекречено, що спільного у нього з Каменських: "Коли Настя була маленькою..."

Politeka розповідала, на шоу "Маска" викрили загадкову нірку, яка тут же розцілувала Данилко: "Фантастично"



