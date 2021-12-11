На популярному телешоу "Маска" представили нового персонажа - Чайну квітку. Українці гадають, хто може за ним ховатися.
Як передає Politeka.net, нещодавно стартували зйомки популярного проєкту "Маска". Суть шоу в тому, щоб зіркові детективи вгадували, хто ховається за яскравими образами. Раніше оголосили, що новими суддями-детективами стали: Дзідзьо, Оля Полякова, Настя Каменських і Олег Винник, і також Андрій Данилко.
Так, цього разу на акаунті телешоу "Маска" в Instagram опублікували нове відео. На кадрах показали нового персонажа шоу-чайну квітку.
"Хто може ховатися під маскою загадкової Чайної квітки? Діліться своїми здогадками в коментарях
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Дивіться гипершоу МАСКА вже сьогодні, 11 грудня, о 21:00. Обіцяємо багато загадок і сюрпризів!", — заінтригували на акаунті.
Шанувальники шоу "Маска" залишили безліч коментарів під відео: "Може це Катя Павленко з групи "Go_A", може Саніна", "Надя Дорофєєва", "Катя Осадча", "Ой, яка вишукана і хороша. Думаю що це Катя Павленко", "Саніна".
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