Відомий шоумен і артист Максим Галкін показав, як проводить час зі своїм 8-річним сином Гаррі, поки Алли Пугачової немає вдома.

Як передає Politeka.net, Максим Галкін є відомим російським шоуменом. Більше ніж 19 років він у шлюбі з легендарною співачкою Аллою Пугачовою. У них є діти - син Гаррі та дочка Ліза. Дітям по 8 років. Максим Галкін часто показує, як вони проводять час зі своїми дітьми в шикарному особняку.

Так, цього разу артист опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Максим Галкін показав, як він проводить час зі своїм сином Гаріком, поки Алли Пугачової немає вдома. На одному з поверхів їх розкішного будинку, Галкін і Гаррі грають у футбол за допомогою спеціальних рухомих воріт.

"Отже, ми з Гаріком граємо в "рухливі ворота". Увага...є!",- похвалився результатом сина Максим Галкін.

Раніше повідомлялося, Галкін з вбраними дітьми нарвався на критику через новорічне відео: "А самі це їсте?"

Також, дочка Пугачової та Галкіна в красивій сукні викликала суперечки, на кого схожа більше: "Але очі величезні..."

Politeka розповідала, дочка Пугачової та Галкіна в дивному вбранні та шапці розчулила публіку: "Променисте сонечко"



