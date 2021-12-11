Відомий артист і чоловік Наді Дорофєєвої - Володимир Дантес розповів, як себе почуває після струсу мозку.
Як передає Politeka.net, Володимир Дантес є популярним українським артистом і телеведучим. Він прославився завдяки своїй участі на "Фабрика зірок 2", де здобув перемогу. Після цього він брав участь кілька років у колективі "Діо фільми". У 2019-му році артист почав сольну кар'єру. Також він є чоловіком Наді Дорофєєвої.
Так, цього разу артист опублікував нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Володимир Дантес розповідає, як себе почуває після біди. Як відомо, артист разом зі своєю дружиною Надею Дорофєєвою відправився на бурхливу вечірку. На ранок Володимир Дантес пішов до вбиральні, де знепритомнів і впав. За підсумком виявилося, що у нього струс мозку середньої тяжкості.
"Значить, походив кілька днів і зрозумів - не моє, не подобається, не рекомендую. По-перше - з розваг - нічого. Від усього нудить, не беріть. Але зате, я зараз їду в магазин, щоб вибрати аромати для дому. Я безбашенний, я запальничка", - розповів Володимир Дантес.
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