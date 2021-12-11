Відома українська телеведуча Леся Нікітюк повернулася до Києва з казкового відпочинку на островах Кабо-Верде, знаменитість дуже засмутила погода в столиці, проте вона вирішила підняти собі настрій.
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram в розділі Stories 34-річна Леся Нікітюк показала, як ласує бутербродами з чорною ікрою.
"Поїздила покаталася по Києву, ох у вас тут і погодка", - з обуренням каже Никитюк.
У другій історії Леся вирішила розповісти фанатам, чого їй не вистачало під час відпочинку на островах Кабо-Верде в Атлантичному океані.
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І як виявилося - чорної ікри, без якої, за словами телеведучої, вона не може нормально відпочити.
"Ложечку зачерпну на бутербродик, а решта - на Новий Рік!», - говорить Никитюк, набираючи ікру.
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