Зірка розповіла, чого їй не вистачало на відпочинку

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк повернулася до Києва з казкового відпочинку на островах Кабо-Верде, знаменитість дуже засмутила погода в столиці, проте вона вирішила підняти собі настрій.

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram в розділі Stories 34-річна Леся Нікітюк показала, як ласує бутербродами з чорною ікрою.

"Поїздила покаталася по Києву, ох у вас тут і погодка", - з обуренням каже Никитюк.

У другій історії Леся вирішила розповісти фанатам, чого їй не вистачало під час відпочинку на островах Кабо-Верде в Атлантичному океані.

І як виявилося - чорної ікри, без якої, за словами телеведучої, вона не може нормально відпочити.

"Ложечку зачерпну на бутербродик, а решта - на Новий Рік!», - говорить Никитюк, набираючи ікру.

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