Відома співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом "NK" засвітила свій новий образ, на якому постане на ефірі шоу "Маска".
Настя Каменських є відомою українською артисткою. Як передає Politeka.net, співачка з 2017-го року веде сольну кар'єру під псевдонімом "NK". Також, вона є суддею на шоу "Маска".
Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Настя Каменських представила свій образ, на якому постане на шоу "Маска". На ній шикарне чорне плаття, яке вона розбавила яскраво-рожевими туфлями.
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А всі, хто його дивиться (і я в тому числі) постійно ходять з думками "ну хто ж під цією маскою", перебираючи численні варіанти
І сьогодні о 21: 00 когось із Масок ми все ж розкриємо. Як думаєте, хто це буде?", — запитати Настя Каменських.
Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Шикарний образ", "Богиня", "Я думаю, що сьогодні зніме маску Горила", "Ікона стилю", "Туфлі вогонь", "Хочу докопатися, але не виходить... Ну, дуже красива жінка..!".
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