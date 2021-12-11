Відома співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом "NK" засвітила свій новий образ, на якому постане на ефірі шоу "Маска".

Настя Каменських є відомою українською артисткою. Як передає Politeka.net, співачка з 2017-го року веде сольну кар'єру під псевдонімом "NK". Також, вона є суддею на шоу "Маска".

Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Настя Каменських представила свій образ, на якому постане на шоу "Маска". На ній шикарне чорне плаття, яке вона розбавила яскраво-рожевими туфлями.

"Шоу "Маска" - це коли інтрига не тільки не спадає, а й наростає🔥

А всі, хто його дивиться (і я в тому числі) постійно ходять з думками "ну хто ж під цією маскою", перебираючи численні варіанти



І сьогодні о 21: 00 когось із Масок ми все ж розкриємо. Як думаєте, хто це буде?", — запитати Настя Каменських.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Шикарний образ", "Богиня", "Я думаю, що сьогодні зніме маску Горила", "Ікона стилю", "Туфлі вогонь", "Хочу докопатися, але не виходить... Ну, дуже красива жінка..!".

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