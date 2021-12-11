Известная певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом "NK" засветила свой новый образ, на котором предстанет на эфире шоу "Маска".
Настя Каменских является известной украинской артисткой. Как передает Politeka.net, певица с 2017-го года ведет сольную карьеру под псевдонимом "NK". Также, она является судьей на шоу "Маска".
Так, на этот раз певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Настя Каменских представила свой образ, на котором предстанет на шоу "Маска". На ней шикарное черное платье, которая она разбавила ярко-розовыми туфлями.
"Шоу "Маска" - это когда интрига не только не спадает, а и нарастает🔥
Гастролирующая по России Loboda неожиданно получила украинскую награду: "Все аж повыпрыгивали"
В сети показали, как главная красотка Голливуда Анджелина Джоли изменилась за десять лет: фото
Гросу в полупрозрачном костюме с вырезами на интересных местах хвастнула фигурой: "Какая хорошенькая"
Проблемы со здоровьем подкосили звезду украинского кино и экс-участника "Танців з зірками": "Пару серий без меня"
Овдовевшая Ротару получила предложение руки и сердца, как это было: "Такие письма..."
А все, кто его смотрит (и я в том числе) постоянно ходят с мыслями «ну кто же под этой Маской», перебирая многочисленные варианты
И сегодня в 21:00 кого-то из Масок мы все же раскроем. Как думаете, кто это будет?", — спросила Настя Каменских.
Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Шикарный образ", "Богиня", "Я думаю, что сегодня снимет маску Горилла", "Икона стиля", "Туфли огонь", "Хочу докопаться, но не получается... Ну, очень Красивая Женщина..!".
Ранее сообщалось, Настя Каменских устроила настоящий "разрыв" с мамами и лучшей подругой: "Скоро Аня станет популярнее..."
Также, Настя Каменских смутила ведущего своим вызывающим поведением: "Так, не нужно"
Politeka рассказывала, нечесаная Настя Каменских в мини-шортах и топе показала, какой бывает по утрам: домашние кадры