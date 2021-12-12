Відомий український співак і артист Олег Винник, після хвороби, з'явився на шоу "Маска" і зачарував своїх "вовчиць".

Як передає Politeka.net, Олег Винник є знаменитим українським артистом. Він користується величезною популярністю, і вже не перший рік підкорює своїм талантом. Як відомо, він став одним із зіркових детективів на шоу "Маска".

Так, цього разу артист опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Олег Винник загадково дивиться на зелене яблуко, сидячи в журі шоу "Маска".

"Детективи в справі, затамували подих у передчутті, чим ще здивують нас герої самого таємничого шоу "Маска". Отже, вмикайте канал "Україна" о 21:00", — розповівши Олег Винник.

Шанувальники артиста залишили йому безліч коментарів під фото: "Ви найкращий детектив в цьому шоу", "Олег Анатолійович, я в захваті", "Як же ми всі скучили за вами, Олег! Швидше б почути ваш спів і побачити Вас з командою на концертних майданчиках! А поки будемо разом з детективами вгадувати загадки", "Сумуємо".

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