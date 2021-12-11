Відомий шеф-кухар і головний суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво зворушив українців сімейними кадрами з мамою.

Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим шеф-кухарем і ресторатором. Він прославився завдяки своїй участі в шоу"МастерШеф". Як відомо, 49-річний шеф-кухар народився і виріс в Колумбії, з часом він влаштувався в Україні. Вже 11 сезонів він є незмінним головним суддею проекту"МастерШеф".

Так, цього разу шеф-кухар опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ектор Хіменес-Браво разом зі своєю мамою - Археніс Браво в новорічній атмосфері з'явилися на кухні. Мама шеф-кухаря вирішила зробити сюрприз для свого сина і приготувати йому яблучний пиріг.

"Мама була і залишається моїм найкращим вчителем і шеф-кухарем мого серця. Спасибі мамі за найсмачнішу шарлотку!



Готуйте разом з сім'єю - це найкраще дозвілля на свята", - порадив Ектор Хіменес-Браво.

Шанувальники шеф-кухаря залишили безліч коментарів під відео: "Я плачу! Так красиво", "Як мило і зворушливо", "Як добре, коли мами такі", "Дуже душевне відео", "Як здорово! Мама - дуже яскрава і красива жінка", "Як здорово! Сама турботлива мама у світі", "Як красиво! Вразило до сліз".

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