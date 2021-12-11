Переможець шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт показав свою дочку, коли вона переживала в дуже важливу для себе подію.
Як пише Politeka.net, Олександр Еллерт є сценаристом " Квартал 95 "і брав участь у шоу" Холостячка " з Ксенією Мішиною. Незважаючи на перемогу відносини гуморист не знайшов. Зірка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому сторіс Олександр показала дебют своєї дочки-підлітка Еліни. Як виявилося, вона ніколи не вела заходу. І їй довелося пройти "бойове" хрещення в залі з 250 людьми.
"У нашій родині сьогодні стрес... Еля перший раз веде Захід.... Людина 250 в залі, але ми тримаємося. Є вільні дати в грудні", - написав Еллерт.
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"Як справи?",- запитав Олександр.
"Інсульт", - відповіла дочка.
"Все добре, не хвилюйся, все нормально", - відповів Еллерт.
Нагадаємо, Еллерт після точки у відносинах з "холостячкою" Мішиною зачепив серйозну тему
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