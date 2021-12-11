Співачка Слава Камінська, колишня учасниця гурту "НеАнгели", яка нещодавно випустила пісню" Абьюзер", похвалилася досягненнями свого хіта.
Як пише Politeka.net, Слава Камінська і Вікторія Смеюха поскандалили після розпаду групи "НеАнгели". У підсумку Славу звинуватили в аб'юзе, на що артистка вирішила написати однойменну пісню. Відео на Ютуб з піснею за кілька днів вже набрало сотні тисяч переглядів. А у себе в Instagram Камінська розповіла про досягнення синглу.
На новому фото Слава була з яскравим мейкапом і чубчиком. Зірка була на обкладинці плейлиста Ютуб-Мьюзік.
"Пісня, яка зібралася в екстреному порядку, але! від душі подарувала мені першу обкладинку плейлиста!!! Спасибі, Ютуб-Мьюзік. І спасибі кожному, хто причетний до створення! Гортайте вліво, я щаслива!",- написала Слава.
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Фанати поставили понад 600 лайків і написали коментарі:
"Еее. Любов", "Оу, пішла Слухати", "вітаю", "Пісня бомбічна", " Ну це ж хітяра. Ти молодчина, наша перлина морська".
Нагадаємо, Камінська з " НеАнгелів» кардинально змінила імідж заради виходу на червону доріжку
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