Співачка Слава Камінська, колишня учасниця гурту "НеАнгели", яка нещодавно випустила пісню" Абьюзер", похвалилася досягненнями свого хіта.

Як пише Politeka.net, Слава Камінська і Вікторія Смеюха поскандалили після розпаду групи "НеАнгели". У підсумку Славу звинуватили в аб'юзе, на що артистка вирішила написати однойменну пісню. Відео на Ютуб з піснею за кілька днів вже набрало сотні тисяч переглядів. А у себе в Instagram Камінська розповіла про досягнення синглу.

На новому фото Слава була з яскравим мейкапом і чубчиком. Зірка була на обкладинці плейлиста Ютуб-Мьюзік.

"Пісня, яка зібралася в екстреному порядку, але! від душі подарувала мені першу обкладинку плейлиста!!! Спасибі, Ютуб-Мьюзік. І спасибі кожному, хто причетний до створення! Гортайте вліво, я щаслива!",- написала Слава.

Фанати поставили понад 600 лайків і написали коментарі:

"Еее. Любов", "Оу, пішла Слухати", "вітаю", "Пісня бомбічна", " Ну це ж хітяра. Ти молодчина, наша перлина морська".

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