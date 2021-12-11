Певица Слава Каминская, бывшая участница группы "НеАнгелы", которая недавно выпустила песню "Абьюзер", похвасталась достижениями своего хита.

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская и Виктория Смеюха поскандалили после распада группы "НеАнгелы". В итоге Славу обвинили в абьюзе, на что артистка решила написать одноименную песню. Видео на Ютуб с песней за несколько дней уже набрало сотни тысяч просмотров. А у себя в Инстаграм Каминская рассказала о достижении сингла.

На новом фото Слава была с ярким мейкапом и челкой. Звезда была на обложке плейлиста Ютуб-мьюзик.

"Песня, которая собралась в экстренном порядке, но! от души подарила мне первую обложку плейлиста!!! Спасибо, Ютуб-мьюзик. И спасибо каждому, кто причастен к созданию! Листайте влево, я счастлива!", - написала Слава.

Фанаты поставили более 600 лайков и написали комментарии:

"Еее. Любовь", "Оу, пошла слушать", "Поздравляю", "Песня бомбическая", "Ну это же хитяра. Ты молодчина, наша жемчужина морская".

Напомним, Каминская из «НеАнгелов» кардинально сменила имидж ради выхода на красную дорожку

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