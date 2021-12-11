Певица Слава Каминская, бывшая участница группы "НеАнгелы", которая недавно выпустила песню "Абьюзер", похвасталась достижениями своего хита.
Как пишет Politeka.net, Слава Каминская и Виктория Смеюха поскандалили после распада группы "НеАнгелы". В итоге Славу обвинили в абьюзе, на что артистка решила написать одноименную песню. Видео на Ютуб с песней за несколько дней уже набрало сотни тысяч просмотров. А у себя в Инстаграм Каминская рассказала о достижении сингла.
На новом фото Слава была с ярким мейкапом и челкой. Звезда была на обложке плейлиста Ютуб-мьюзик.
"Песня, которая собралась в экстренном порядке, но! от души подарила мне первую обложку плейлиста!!! Спасибо, Ютуб-мьюзик. И спасибо каждому, кто причастен к созданию! Листайте влево, я счастлива!", - написала Слава.
Гастролирующая по России Loboda неожиданно получила украинскую награду: "Все аж повыпрыгивали"
Избранник Огневич разбил ей сердце, фаворит "Холостячки" пришел на помощь: "Красивые у них будут детки"
Гросу в полупрозрачном костюме с вырезами на интересных местах хвастнула фигурой: "Какая хорошенькая"
Проблемы со здоровьем подкосили звезду украинского кино и экс-участника "Танців з зірками": "Пару серий без меня"
"Україна має талант": парень с редчайшим даром заставил Притулу и Ефросинину содрогнуться от ужаса
Фанаты поставили более 600 лайков и написали комментарии:
"Еее. Любовь", "Оу, пошла слушать", "Поздравляю", "Песня бомбическая", "Ну это же хитяра. Ты молодчина, наша жемчужина морская".
Напомним, Каминская из «НеАнгелов» кардинально сменила имидж ради выхода на красную дорожку
А еще Politeka писала, что Каминская после громкой премьеры засветилась в лифте с продюсером Сердючки
Также Politeka сообщала, что Смеюха после скандала с Каминской неожиданно появилась с Билык