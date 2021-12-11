Блогерка і починаюча модель Соня Євдокименко, дочка єдиного сина Софії Ротару Руслана Євдокименко, показала, як відпочиває у відпустці.
Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко живе і навчається в Нью-Йорку, США. Зараз внучка Софії Ротару відпочиває на східному узбережжі Мексики разом з нареченим-мільйонером. Соня також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться багатьом цікавим, радуючи фанатів не тільки спортивними досягненнями, а й кадрами з особистого життя.
Цього разу Соня вирішила опублікувати фото, на якому з'явилася в яскравій сукні. Євдокименко стояла на березі моря і демонструвала розкішні Райські види і свою фігурку.
"День подорожі", - підписала загадково фото Соня.
Гастролююча по Росії Loboda несподівано отримала українську нагороду: "Всі аж повистрибували"
Пенсії українців піднімуть з 1 січня, хто отримуватиме 6000 гривень, а кому обіцяють 20 тисяч
Важка хвороба забрала життя актриси з серіалу "Зачаровані": "Спочивай з миром"
Коронавірус продовжує атакувати, МОЗ озвучив нові дані: хто потрапив у "червону" зону
Проблеми зі здоров'ям підкосили зірку українського кіно та екс-учасника "Танців з зірками": "Пару серій без мене"
"Схід Сонця тут", - написала блогерка.
Також Соня показала море і сонце, яке пробивалося через хмари. Кадри вийшли дуже зачаровують і цікавими.
"До наступного разу", - написала Соня на останньому сторіс.
Нагаддаємо, внучка Софії Ротару В сітчастих штанях і маленькому купальнику розімліла на пляжі
А ще Politeka повідомляла, що внучка Софії Ротару похвалилася райським відпочинком з мільйонером зі списку Forbes
Також Politeka писала, що внучка Софії Ротару показала, чим її балують на відпочинку з нареченим-мільйонером