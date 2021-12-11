Блогерка і починаюча модель Соня Євдокименко, дочка єдиного сина Софії Ротару Руслана Євдокименко, показала, як відпочиває у відпустці.

Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко живе і навчається в Нью-Йорку, США. Зараз внучка Софії Ротару відпочиває на східному узбережжі Мексики разом з нареченим-мільйонером. Соня також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться багатьом цікавим, радуючи фанатів не тільки спортивними досягненнями, а й кадрами з особистого життя.

Цього разу Соня вирішила опублікувати фото, на якому з'явилася в яскравій сукні. Євдокименко стояла на березі моря і демонструвала розкішні Райські види і свою фігурку.

"День подорожі", - підписала загадково фото Соня.

"Схід Сонця тут", - написала блогерка.

Також Соня показала море і сонце, яке пробивалося через хмари. Кадри вийшли дуже зачаровують і цікавими.

"До наступного разу", - написала Соня на останньому сторіс.

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