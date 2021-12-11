Блогерка и начинающая модель из Нью-Йорка Соня Евдокименко, дочь единственного сына Софии Ротару Руслана Евдокименко, показала, как отдыхает в отпуске.
Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко живет и учится в Нью-Йорке, США. Сейчас внучка Софии Ротару отдыхает на восточном побережье Мексики вместе с женихом-миллионером. Соня также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится многим интересным, радуя фанатов не только спортивными достижениями, но и кадрами из личной жизни.
В этот раз Соня решила опубликовать фото, на котором появилась в ярком платье. Евдокименко стояла на берегу моря и демонстрировала роскошные райские виды и свою фигурку.
"День путешествия", - подписала загадочно фото Соня.
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"Восход солнца здесь", - написала блогерка.
Также Соня показала море и солнце, которое пробивалось через тучи. Кадры получились очень завораживающими и интересными.
"До следующего раза", - написала Соня на последнем сторис.
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