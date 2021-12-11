Героїня шоу "Маска""Чайна квітка" здивувала детективів Олю Полякову та Андрія Данилка, коли показала своє справжнє обличчя
Як пише Politeka.net, шоу" Маска " - популярний український проект, в якому Андрій Данилко, Оля Полякова, Настя Каменських, Дзідзьо і Олег Винник намагаються відгадати персонажів, які заховані під загадковими образами. У новому випуску стало відомо, хто ховався під маскою "чайної квітки". Момент розкриття маски опублікували на офіційній сторінці проекту.
На відео "чайна квітка" зняла маску, під якою ховалася Катя Павленко.
"Ми про неї навіть не подумали", - прокоментувала Полякова.
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"Вона взагалі не схоже заспівала", - сказав Данилко.
"Фантастика! Під маскою загадкової чайної квітки була солістка групи Go_A, Катя Павленко", - було написано під відео.
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Це дуже несподівано!!! Дякуємо за цей неймовірний сюрприз!", "Катя це одна з найскромніших, і людяних людей на нашій естраді", "вгадала", "я так і знала".
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