Відомий артист і чоловік Наді Дорофєєвої - Володимир Дантес, який нещодавно похвалився оригінальним кліпом на нову пісню, вирішив

Як відомо, Володимир Дантес є популярним вітчизняним артистом, який кілька років тому після творчої перерви повернувся до кар'єри музиканта і тепер також активно знімається в різних шоу. Також чоловік часто викладає в мережі різні кадри з дружиною.

Цього разу артист порадував кадрами зі своєю дружиною в спальні. Вже пізно ввечері під час відпочинку Надя вирішила в піжамі станцювати для чоловіка під завзятий ритм і насмішити танцями в цілому.

Без косметики, укладок і всяких прикрас Надя пробіглася по спальні і похвалилася підтягнутою фігурою.

"Гарячий шоколад розтопить будь-яку дитину» - з гумором написав Дантес під кадрами зі своєю дружиною.

Раніше артист опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Володимир Дантес розповідає, як себе почуває після біди. Як відомо, артист разом зі своєю дружиною Надею Дорофєєвою відправився на бурхливу вечірку. На ранок Володимир Дантес пішов до вбиральні, де знепритомнів і впав. За підсумком виявилося, що у нього струс мозку середньої тяжкості.

Нагадавши, Дантес зізнався, як почувається після струсу мозку

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