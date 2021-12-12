Известный артист и муж Нади Дорофеевой - Владимир Дантес, который недавно похвастался оригинальным клипом на новую песню, решил
Как известно, Владимир Дантес является популярным отечественным артистом, который несколько лет назад после творческого перерыва вернулся к карьере музыканта и теперь также активно снимается в разных шоу. Также мужчина часто выкладывает в сети разные кадры с супругой.
В этот раз артист порадовал кадрами со своей супругой в спальне. Уже поздно вечером во время отдыха Надя решила в пижаме станцевать для мужа под задорный ритм и насмешить плясками в целом.
Без косметики, укладок и всяких украшений Надя пробежалась по спальне и похвасталась подтянутой фигурой.
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«Горячий шоколад растопит любую малышку» - с юмором написал Дантес под кадрами со своей супругой.
Ранее артист опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Владимир Дантес рассказывает, как себя чувствует после беды. Как известно, артист вместе со своей супругой Надей Дорофеевой отправился на бурную вечеринку. На утро Владимир Дантес пошел в уборную, где потерял сознание и упал. По итогу оказалось, что у него сотрясение мозга средней тяжести.
Напомним, Дантес признался, как чувствует себя после сотрясения мозга
А еще Politeka писала, что судья «Голосу країни» Надя Дорофеева пожаловалась на упреки Дантеса
Также Politeka сообщала, что Дорофеева оконфузилась, момент попал на видео