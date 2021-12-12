Зовсім скоро стане відомий переможець "МайстерШеф 11". На жаль, глядачі не побачать у фіналі яскраву учасницю, що викликала бурю емоцій, як позитивних, так і негативних.

Мова про Марину Файницьку "Фаю". Жінка все життя була товстушкою. У 17 пішла на бійню працювати вантажником. Відкрила свій м'ясний магазин з другим чоловіком. Там працювала і вантажником, і обвальщиком, але в карантин прогоріла. Взяла 500 тис. гривень кредиту і зайнялася кетопродуктами для кетодієти. Веде свій блог на цю тему (кетодієта - низьковуглеводна дієта з високим вмістом жирів і помірним вмістом білків).

На офіційній сторінці "МайстерШеф" проспойлерили відхід Файницької. Публіка по-різному сприйняла її виліт. Деякі пошкодували, що їй не вдалося пробитися у фінал, інші ж відверто зраділи, передає Politeka.net.

"Злили через якусь нісенітницю якщо чесно. Ну прийшов час йти значить, проти сценарію не попреш"; "Вибачте, але ура! Дуже дратувала"; "Не дивилася серію, але не шкода, тому що у Фаї хабаліста поведінка, інший раз дивитися неприємно"; "дуже дуже шкода. Деякі люди в фінал тупо проскочили"; "Шкода, Марина дуже приємна дівчина і хороший кулінар)"; "Шкода, несподівано! Хороша дівчина, удачі їй!", - коментують в Мережі.

Раніше Politeka писала, що учасник "майстер Шеф" зазнав краху, намагаючись всіх надурити: "думає, що він самий хитрий"

Нагадаємо, що вигнаний з "Майстер Шеф" Макс розповів про пережите на проекті та інших учасників: "За кадром...".

A ще Politeka повідомляла, що учасникам "майстер Шеф" довелося готувати з недоїдків: Ярославський і Ектор ризикнули спробувати