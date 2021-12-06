После очередных испытаний нового выпуска 11 сезона шоу "Мастер Шеф" судьи приняли решение, что домой поедет Максим Самчук, который не справился с заданиями на битве черных фартуков.

Как пишет Politeka.net, на проекте "Мастер Шеф", который показывают на телеканале СТБ продолжается борьба поваров-любителей за главный приз шоу. Недавно стало известно, что в 15 выпуске шоу домой поехал Максим Самчук. Об этом рассказали на официальной странице"Мастер Шеф"в Instagram.

"❗️Спойлер❗️

Узнай, кто покинул проект и пиши свои впечатления от выпуска здесь!",- написали на странице и опубликовали фото участника, проигравшего битву черных фартуков.

В 15 выпуске больше всего ошибок на битве черных фартуков допустил Максим Самчук, поэтому судьи решили отправить его домой.

Поклонники написали, что думают по этому поводу в комментариях, реакция неоднозначная: "Чего не Света...", "Без Максика будет скучно😕", "Капец, он мне так нравился😢", "Серафиму явно пора домой, ни одного блюда во втором конкурсе не приняли, постоянно ноет и матерится😶 🙄", "Ну наконец, а то его желчные комментарии уже утомили", " Я думаю хотят Светлану сделать победителем, чтобы мы больше не смотрели "Мастер Шеф", "Давно пора! Все за спины прятался и от ответственности уклонялся", "😮Жаль...хороший парень...удачи ему в дальнейшей жизни...скучно будет без него...все интересные люди ушли, смотреть дальше не буду...", "Боже, как же обидно. Просто самый лучший и позитивный человечек на этом проекте! Не думала, что распрощаюсь так скоро с ним".

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