Співачка Оля Полякова, один із зіркових детективів шоу "Маска 2", викликала переполох під час ефіру 11 грудня.

Так, в номінацію на відкриття маски потрапили персонажі Горила та Котик. Полякова з Олегом Винником, ще одним зірковим детективом, були проти, щоб з Горили зривали костюм. На знак протесту Оля зі скандалом покинула шоу "Маска", але горилу все ж "роздягли", передає Politeka.net.

Нею виявилася співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк).

Глядачі з ентузіазмом обговорюють подію. Багато хто вважає, що Горила краще співала, ніж Котик, тому дійсно несправедливо, що вона залишає шоу. Інші обговорювали поведінку Полякової на "Масці":

"Полякова з її зневажливою поведінкою просто жахлива! Тітці пора спуститися на землю"; "як можна вигнати один з кращих голосів проекту? У мене дежавю. Як того року з Каднаєм"; "поведінка експертів починає дратувати 😠"; "Судді ображають інших учасників, як можна відкрито прям перед ними говорити щоб їх вигнали? (Була кращої думки про Ольгу) - Оля – скандальна людина, прямолінійна! у цьому нічого поганого немає, краще сказати зараз ніж приховувати"; "Ура. Полякова пішла"; "Судді вже переграють", - коментують в Мережі.

Раніше повідомлялося, українці гадають, хто ховається в костюмі чайної квітки на шоу "Маска": "Осадча або..."

Також, героїня шоу "Маска" обвела Данилко і Полякову навколо пальця, правда розкрилася: "ми про неї навіть не подумали"

Politeka розповідала, на шоу "Маска" викрили загадкову нірку, яка тут же розцілувала Данилко: "Фантастично"