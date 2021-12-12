Відомий танцюрист та суддя крайнього сезону шоу "Танці з зірками" Максим Чмерковський розповів журналістам програми "Зірковий шлях" про пограбування.

Як пише Politeka.net, родина відомого танцівника та головного героя першого сезону шоу "Холостяк" з Одеси Максима Чмерковського емігрувала до США понад 25 років тому. Зараз чемпіон з латинських танців та хореограф повернувся до України та став суддею крайнього сезону шоу "Танці з зірками".

Нещодавно Максим Чмерковський дав відверте інтерв’ю журналістам програми "Зірковий шлях", у якому розповів про пограбування. Хореограф розповів, що в його мами вкрали машину.

"У мами вкрали машину посеред білого дня. З пістолетом. Підійшли і приставили до голови та сказали "Дай мені ключі та телефон". Забрали машину та поїхали", - розповів Чмерковський.

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