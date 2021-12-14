Суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розкритикував приготовану Серафимом страву, чим сильно засмутив хлопця.

Як повідомляє Politeka.net, на ютуб-каналі кулінарної програми "Майстер Шеф" опублікували анонс одного з випусків, в якому суддя Ектор Хіменес-Браво розкритикував страву учасника. Під роздачу метра потрапив зірка шоу Серафим, який сильно засмутився через невтішні слова судді (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ваші гребінці, ніби трава, вони без смаку. Нарізка банальна. Шкода, але я не можу прийняти це", - каже Ектор учаснику після того, як спробував приготовану ним страву.

Після критики Хіменеса-Браво Серафим посварився з капітаном та іншими учасниками, не обійшлося і без матірної лайки.

"Я не відчув підтримки і просто опустив руки, так опустив руки", - зізнався хлопець. Правда потім пообіцяв, що збереться, візьме себе в руки і доведе, що вміє готувати.

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