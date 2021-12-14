Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво раскритиковал приготовленное Серафимом блюдо, чем сильно расстроил парня.

Как сообщает Politeka.net, на ютуб-канале кулинарной программы "Мастер Шеф" опубликовали анонс одного из выпусков, в котором судья Эктор Хименес-Браво раскритиковал блюдо участника. Под раздачу метра попал звезда шоу Серафим, который сильно расстроился из-за нелестных слов судьи (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Ваши гребешки, будто трава, они без вкуса. Нарезка банальная. Жаль, но я не могу принять это", - говорит Эктор участнику после того, как попробовал приготовленное им блюдо.

После критики Хименеса-Браво Серафим поругался с капитаном и другими участниками, не обошлось и без матерной ругани.

"Я не почувствовал поддержки и просто опустил руки, так опустил руки", - признался парень. Правда потом пообещал, что соберется, возьмет себя в руки и докажет, что умеет готовить.

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