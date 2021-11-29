Харизматичный и веселый участник кулинарного шоу "Мастер Шеф" Макс Самчук повеселил зрителей забавным "перлом".
Как сообщает Politeka.net, на странице кулинарного шоу "Мастер Шеф" в Instagram опубликовали забавный фотоколлаж-мем, на котором показали веселый фрагмент одного из выпусков программы.
Так, вверху видно снимок судьи "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво и его комментарий: "Максим, спасибо, что своим омлетом вернули меня в теплые воспоминания, когда моя бабушка была рядом".
А внизу эмоциональный стоп-кадр с участником Максимом Самчуком и его ответный комментарий: "Я новая бабушка Эктора".
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В подписи к публикации говорится: "Обожаем перлы от @max_romanoff_. Не пропусти новый выпуск #МастерШеф уже в эту субботу в 22:00!". Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию, отмечая, что тоже этот момент их здорово повеселил.
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" раскрыл рецепт идеального омлета за минуту: "Легко и быстро".
Как сообщала Politeka, Судья "Мастер Шеф" Мартыновская показала свою дочь-модницу от мужа, с которым развелась: "Ой, красивая, класс".
Также Politeka писала, что Создатели "Мастер Шеф" заинтриговали новым сезоном: Хименес-Браво, Мартыновская и Ярославский снова в деле.