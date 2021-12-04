В сети показали, как участники популярного украинского шоу "МастерШеф" не могут сдержать эмоций и начинают скандалить и паниковать.

Как передает Politeka.net, сейчас проходит 11-ый сезон популярного кулинарного шоу "МастерШеф". Его судьями является Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская.

Так, на этот раз на ютуб-канале программы "МастерШеф" опубликовали новое видео. На кадрах показывают, как участники проекта не могут сдержать эмоций. Как известно, конкурсанты находятся постоянно в стрессовых ситуациях и большой конкуренции, от чего им сложно удержаться от такого высказывания эмоций.

"Рот закройте все", — высказался один из участников шоу.

Также, показали яркий момент, где одна из участниц Лилия подумала, что обижают её коллегу и вступилась за неё. На проекте произошел скандал.

"Никогда я не позволю, чтобы кто-то меня попытался унизить или оскорбить", — рассказал участник "МастерШеф".

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