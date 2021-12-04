В сети показали, как участники популярного украинского шоу "МастерШеф" не могут сдержать эмоций и начинают скандалить и паниковать.
Как передает Politeka.net, сейчас проходит 11-ый сезон популярного кулинарного шоу "МастерШеф". Его судьями является Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская.
Так, на этот раз на ютуб-канале программы "МастерШеф" опубликовали новое видео. На кадрах показывают, как участники проекта не могут сдержать эмоций. Как известно, конкурсанты находятся постоянно в стрессовых ситуациях и большой конкуренции, от чего им сложно удержаться от такого высказывания эмоций.
"Рот закройте все", — высказался один из участников шоу.
Новое фото сына Пугачевой и Галкина наделало шума в Сети: «Нет ничего общего»
Горе обрушилось на семью Ургант, медики боролись до последнего: "Царствие небесное"
Мишина после расставания с Эллертом показалась в компании обаятельного красавца: "Мы пара"
Украинцам придется носить "ковид-значки": где МОЗ ужесточил карантинные ограничения
Обескураживающие кадры с 19-летней Кароль всплыли в Сети: "Волшебное яичко"
Также, показали яркий момент, где одна из участниц Лилия подумала, что обижают её коллегу и вступилась за неё. На проекте произошел скандал.
"Никогда я не позволю, чтобы кто-то меня попытался унизить или оскорбить", — рассказал участник "МастерШеф".
Ранее сообщалось, судья "Мастер Шеф" Мартыновская в первый день зимы поделилась весенним кадром и заинтриговала: "Совсем скоро..."
Также, участники "Мастер Шеф" удивили "стервозным" поведением даже самих себя: "Какая я скотина..."
Politeka рассказывала, создатели "Мастер Шеф" заинтриговали новым сезоном: Хименес-Браво, Мартыновская и Ярославский снова в деле