Українському журналісту та ведучому програми "Світ навиворіт" Дмитру Комарову, який вирушив до Еквадору, зробили спеціальний ритуал кропивою.
Як пише Politeka.net, у своєму Instagram ведучий програми "Світ навиворіт", прем’єра якої відбулася ще 11 грудня 2010 року, Дмитро Комаров показав кадри зі свого візиту до Еквадору цього року. Так, на них українському журналісту проводили ритуал Лімпія.
Ведучого "Світ навиворіт" легенько били по голові та плечах пучком спеціальних трав, серед яких обов'язково є пекуча кропива. Як бачимо, ця процедура не дуже приємна, бо кропива сильно жалила Комарова і він щулився від легеньких ударів. Насправді, еквадорці вірять, що кропива забирає негативну енергію і вважають рослину священною.
"Пошкодуйте", - сказав Комаров.
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Ведучий тревел-програми нагадав шанувальникам, що повний випуск з Еквадору вони можуть побачити на телеканалі "1+1".
Рaніше Politeka писала, що Комаров зізнався, чи готовий залишити "Світ навиворіт" після 11 років: "Дуже втомилися...".
Нагадаємо, що як змінився Комаров з "Світ навиворіт" за 11 років, в мережі показали фото: "Нехай дружина радіє".
A ще Politeka повідомляла, що Комаров зі "Світ навиворіт" розцвів поряд із на 14 років молодшою дружиною: щасливі кадри.