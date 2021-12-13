Украинскому журналисту и ведущему программы "Мир наизнанку" Дмитрию Комарову, который отправился в Эквадор, сделали специальный ритуал крапивой.

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram ведущий программы "Мир наизнанку", премьера которой состоялась еще 11 декабря 2010 года, Дмитрий Комаров показал кадры из своего визита в Эквадор в этом году. Так, на них украинскому журналисту проводили ритуал Лимпия.

Ведущего "Мир наизнанку" легонько били по голове и плечам пучком специальных трав, среди которых обязательно есть жгучая крапива. Как видим, эта процедура не очень приятная, потому что крапива сильно жалила Комарова и он ежился от легких ударов. На самом деле, эквадорцы верят, что крапива забирает негативную энергию и считают растение священным.

"Пожалейте", - сказал Комаров.

Ведущий тревел-программы напомнил поклонникам, что полный выпуск с Эквадора они могут увидеть на телеканале "1+1".

Ранее Politeka писала, что Комаров признался, готов ли покинуть "Мир наизнанку" после 11 лет: "Очень устали...".

Напомним, что как изменился Комаров из "Мир наизнанку" за 11 лет, в Сети показали фото: "Пусть жена радуется".

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