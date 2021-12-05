Відомий журналіст Дмитро Комаров, який веде програму "Світ навиворіт", відправився в Карпати, щоб зробити сюжет про мольфарів.

Як передає Politeka.net, Дмитро Комаров є відомим телеведучим і журналістом. Він прославився завдяки своїй участі в програмі "Світ навиворіт", де показує українцям різні країни та їх особливості.

Так, цього разу Дмитро Комаров опублікував нові фото на своїй сторінці в Instagram. Він показав кадри, зроблені в Карпатах, де він знімав сюжет про мольфарів.

"Магія Карпат. Продовження. Сьогодні ми знайдемо людей, які називають себе мольфарами. Перевіримо їх здібності. Спробуємо зазирнути в майбутнє. І справжній ексклюзив - вперше інтерв'ю дасть Іван Нечай (на фото зі мною) - рідний онук легендарного мольфара Михайла Нечая-людину, яку називали останнім мольфаром з Карпат. Його надприродні здібності визнавалися офіційно. Наприклад, у 1989 році Михайла Нечая запросили на фестиваль "Червона рута" у Чернівцях. Був поганий прогноз погоди, тому "для забезпечення хороших погодних умов" (так було написано в документі) організатори запросили мольфара Михайла Нечая. Народний поголос про мага з Карпат так швидко розходився, що влітку до нього були черги, в яких люди чекали по кілька днів, ставили намети. Навіть чинний президент Ющенко їздив до Михайла Нечая за порадою.

Мені теж пощастило познайомитися з людиною-легендою. До Михайла Нечая я потрапив у 2005 році. Тоді разом зі знімальною групою журналіста Андрія Цаплієнка я був учасником проекту «Говерла-Монблан». Мені було 22 роки, і, зізнаюся чесно, в надприродне я особливо не вірив. Але візит до легендарного мага змусив мене серйозно задуматися, тому що я дійсно відчув в гостях у Михайла Нечая особливу енергетику. І не тільки я. інші члени нашої групи теж відчули магію.

Я не встиг повернутися до нього і зробити розгорнуте інтерв'ю. У 2011 році один з пацієнтів в порядку загальної черги зайшов до Михайла на прийом і вбив його ножем. Він готувався до вбивства – викопав у лісі укриття, приготував запасну сім-карту, спланував кожен крок. Але він, мабуть, не знав, що в Карпатах неможливо щось приховати. Що всі один одного знають і всі бачать. Не знав, що собаки спецпідрозділів швидко візьмуть слід, а місцеві допоможуть правоохоронцям. Вбивцю спіймали дуже швидко. Тоді про це говорили всі. Але сім'я не давала інтерв'ю. Для нас рідний онук Іван Нечай зробив виняток, згадав про життя легендарного Діда, згадав його останні дні та навіть день вбивства. І те, у що складно повірити – розповів про те, як мольфар передбачав точний день своєї смерті.

Не пропустіть цей випуск. Особлива серія. Сьогодні о 17-20 на 1+1", - розповів Дмитро Комаров.

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