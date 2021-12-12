Бізнесмен Вінченцо Дулепа, який брав участь у шоу" Холостячка 2", звернувся до Злати Огневич, яку кинув переможець проекту Андрій Задворний.

Як пише Politeka.net, Вінченцо Дулепа брав участь у шоу" Холостячка", але Злата Огневич вибрала Андрія Задворного. Через деякий час переможець "Холостячки" кинув співачку, що стало відомо днями, коли вийшло пост-шоу. Після появи цієї інформації Вінченцо Дулепа вирішив написати звернення до Златі у себе на сторінці в Instagram.

"Ось така вона, життя після проекту…

З несподіваними збігами і поворотами, пропозиціями руки і серця, але і з розбитим серцем головної героїні

Чесно кажучи, був тотальний шок чути історію Злати. Мені дуже шкода, що їй не вдалося побудувати міцні стосунки зі своїм обранцем. Я знаю як це, коли тебе залишають...це боляче...а тим більше, коли твою історію бачить вся країна.

Злата, ти все і так знаєш!

Тримавши. Ми з тобою. Я с тобой. І все ще буде, ось це прям точно", - написав учасник.

Огневич написала відповідь під постом, поставивши три сердечка.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Злата прекрасна жінка, нехай буде щаслива", "кукусік наш", "привабливий чоловік", "дуже шкода , Злата була так відкрита і так вірила, все одно бажаю їй щастя", "відмінні".

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